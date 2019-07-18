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Чемпион мира по футболу близок к переходу в российский клуб 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
28-летний футболист, обладатель золотых медалей чемпионата мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле скоро может стать переехать в Российскую премьер-лигу, передает Sport24.
"Для нас по-прежнему интересна перспектива продолжения карьеры в России. Мы действительно общаемся с некоторыми российскими клубами по поводу Шюррле, но конкретные клубы или хотя бы города я называть не могу", — сообщил агент игрока Инго Хаспел.
Слухи о том, что Шюррле может перебраться в Россию идут уже давно, однако первое реальное подтверждение переговоров появилось только сейчас. Спортсмен принадлежит дортмундской "Боруссии", но последний год провел на правах аренды в лондонском "Фулхэме". По итогам сезона "дачники" вылетели из Английской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что немецкий нападающий Андре Шюррле тайком женился на модели из Казахстана Анне Шариповой.
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