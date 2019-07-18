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«Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за Неймара 

Газета.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Испанская "Барселона" не оставляет попыток вернуть бразильского футболиста Неймара. На этот раз каталонцы предложили €100 млн и двух игроков из предложенного списка на выбор, сообщает Sky in Germany.
По информации источника, руководство сине-гранатовых составило перечень футболистов, которые могут быть отданы "ПСЖ" взамен на 27-летнего нападающего. В этот список входят Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Иван Ракитич, Нелсон Семеду, Малком и один неназванный футболист. Парижане могут выбрать любых двух игроков из этого перечня и получить сверху еще €100 млн Проблему осложняет то, что переговоры между клубами проходят через посредников. Причиной тому является неприятный осадок от перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017 году.
Ранее сообщалось, что 25-летний атакующий полузащитник туринского "Ювентуса" Паоло Дибала может быть включен в сделку между "старой синьорой" и "ПСЖ" по Неймару.
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