«Барселона» готова отдать двух игроков и €100 млн за Неймара

Испанская "Барселона" не оставляет попыток вернуть бразильского футболиста Неймара. На этот раз каталонцы предложили €100 млн и двух игроков из предложенного списка на выбор, сообщает Sky in Germany.

Иван Ракитич, По информации источника, руководство сине-гранатовых составило перечень футболистов, которые могут быть отданы "ПСЖ" взамен на 27-летнего нападающего. В этот список входят Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле Нелсон Семеду , Малком и один неназванный футболист. Парижане могут выбрать любых двух игроков из этого перечня и получить сверху еще €100 млн Проблему осложняет то, что переговоры между клубами проходят через посредников. Причиной тому является неприятный осадок от перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2017 году.

Ранее сообщалось, что 25-летний атакующий полузащитник туринского "Ювентуса" Паоло Дибала может быть включен в сделку между "старой синьорой" и "ПСЖ" по Неймару.