Полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1».
Воспитанник барнаульского футбола присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017 года. За «Зенит» Александр Ерохин провел 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми он впервые в карьере стал чемпионом России.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Александра Ерохина с продлением сотрудничества, желает удачи на поле и за его пределами!», — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.