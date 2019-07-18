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«Зенит» объявил о продлении контракта с Ерохиным 

Чемпионат.com + ещё 22 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом». Новое соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1».
Воспитанник барнаульского футбола присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017 года. За «Зенит» Александр Ерохин провел 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми он впервые в карьере стал чемпионом России.
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Александра Ерохина с продлением сотрудничества, желает удачи на поле и за его пределами!», — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
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Футбол , Александр Ерохин , Зенит
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