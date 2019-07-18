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Вратарь «Ювентуса» провалил медицинское обследование 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Голкипер туринского "Ювентуса" и сборной Италии Маттиа Перин не прошел медицинское обследование в португальской "Бенфике", сообщает итальянский портал Football-italia.
26-летний спортсмен практически не имеет в "Ювентусе" игровой практики, из-за чего в это трансферное окно ожидалось, что он покинет клуб. Одним из вариантов была португальская "Бенфика", которая была готова предложить за итальянского вратаря около €10 млн Однако, футболист не прошел медицинское обследование, ввиду чего трансфер, скорее всего, не состоится.
Перин и раньше имел проблемы со здоровьем — он дважды рвал крестообразные связи.
Ранее сообщалось, что 25-летний атакующий полузащитник туринского "Ювентуса" Паоло Дибала может быть включен в сделку между "Ювентусом" и "ПСЖ" по Неймару.
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