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Бывшая жена Глушакова получила подарок дорогой автомобиль 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Бывшая жена футболиста Дениса Глушакова получила в подарок на день рожденья автомобиль стоимостью более 7 млн рублей. Фотографию подарка Дарья Глушакова опубликовала в Instagram.
По информации Starhit, автомобиль Porsche Cayenne Глушаковой презентовал ее поклонник, адвокат Геннадий Удунян. Именно он представлял интересы чиновника Минпромторга Дениса Пака на суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
СМИ сообщили о романе Глушаковой и Удуняна в мае. По слухам, пара начала встречаться еще до начала бракоразводного процесса Дарьи с Денисом Глушаковым.
Футбол , Денис Глушаков , Павел Мамаев , Геннадий Удунян , Дарья Глушакова , Александр Кокорин , Минпромторг
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