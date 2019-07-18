Бывшая жена футболиста Дениса Глушакова получила в подарок на день рожденья автомобиль стоимостью более 7 млн рублей. Фотографию подарка Дарья Глушакова опубликовала в Instagram.
По информации Starhit, автомобиль Porsche Cayenne Глушаковой презентовал ее поклонник, адвокат Геннадий Удунян. Именно он представлял интересы чиновника Минпромторга Дениса Пака на суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
СМИ сообщили о романе Глушаковой и Удуняна в мае. По слухам, пара начала встречаться еще до начала бракоразводного процесса Дарьи с Денисом Глушаковым.