Бывшая жена Глушакова получила подарок дорогой автомобиль

Бывшая жена футболиста Дениса Глушакова получила в подарок на день рожденья автомобиль стоимостью более 7 млн рублей. Фотографию подарка Дарья Глушакова опубликовала в Instagram.

СМИ сообщили о романе Глушаковой и Удуняна в мае. По слухам, пара начала встречаться еще до начала бракоразводного процесса Дарьи с Денисом Глушаковым.