Де Лигт рассказал о причинах перехода в «Ювентус»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт объяснил, почему выбрал в качестве продолжения карьеры туринский "Ювентус", сообщает Sport24.

"Мне нравится, как итальянцы играют в защите. Многие из моих кумиров итальянцы: Барези, Мальдини, Неста, Каннаваро, Ширеа. И я могу продолжать этот список", — признался 19-летний спортсмен в своем интервью клубному телевидению "Аякса".

Игрок также добавил, что переживал в Голландии как хорошие, так и плохие моменты, и сейчас пришло время сказать "до свидания" и сделать следующий карьерный шаг.

Ранее сообщалось, что Де Лигт станет самым высокооплачиваемым игроком итальянской Серии А.