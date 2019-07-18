Азербайджанский "Нефтчи" станет первым соперником тульского "Арсенала" в Лиге Европы, сообщает Sport24.
Бакинский клуб по сумме двух матчей разгромил молдавскую "Сперанцу" со счетом 9:0.
Встречи между "Нефтчи" и "Арсеналом" пройдут в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Это будут первые еврокубковые игры в истории клуба. Сначала туляки 25 июля примут азербайджанцев в Туле, а зачем проведут ответный матч в Баку первого августа.
"Арсенал" попал в Лигу Европы, заняв в предыдущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) шестое место.
Ранее сообщалось, что главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал первый матч команды в новом сезоне РПЛ.