Стал известен соперник российского клуба в еврокубке

Азербайджанский "Нефтчи" станет первым соперником тульского "Арсенала" в Лиге Европы, сообщает Sport24.

Бакинский клуб по сумме двух матчей разгромил молдавскую "Сперанцу" со счетом 9:0.

Встречи между "Нефтчи" и "Арсеналом" пройдут в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Это будут первые еврокубковые игры в истории клуба. Сначала туляки 25 июля примут азербайджанцев в Туле, а зачем проведут ответный матч в Баку первого августа.

"Арсенал" попал в Лигу Европы, заняв в предыдущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) шестое место.