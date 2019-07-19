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Экс-тренер «Локомотива» подвел итоги первого тура РПЛ 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: sport-express.ua
Бывший тренер "Локомотива" Борис Игнатьев подвел итоги первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".
В первом туре "Зенит" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1, а вот "Локомотив" сыграл вничью с "Рубином".
"Игра "Тамбова" в матче с "Зенитом" произвела хорошее впечатление, новички неплохо проявили себя. Но мне кажется, им помогла определенная эмоциональная заряженность. Ведь для клуба это был дебютный матч в РПЛ и сразу на таком стадионе — на трибунах собралось более 45 тыс. болельщиков.
"Локомотив", на мой взгляд, несколько недооценил "Рубин". "Железнодорожники" не показали того уровня, который демонстрировали в победной игре за Олимп — Суперкубок с "Зенитом" (3:2). Думаю, перед игрой с "Тамбовом" Юрий Семин напомнит команде о том, что проходных матчей не бывает", — заявил Игнатьев.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" хочет приобрести перуанского хавбека.
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Футбол , Борис Игнатьев , Юрий Семин , Зенит , Локомотив , газета "Известия"
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