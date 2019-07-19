Экс-тренер «Локомотива» подвел итоги первого тура РПЛ

В первом туре "Зенит" обыграл "Тамбов" со счетом 2:1, а вот "Локомотив" сыграл вничью с "Рубином".

"Игра "Тамбова" в матче с "Зенитом" произвела хорошее впечатление, новички неплохо проявили себя. Но мне кажется, им помогла определенная эмоциональная заряженность. Ведь для клуба это был дебютный матч в РПЛ и сразу на таком стадионе — на трибунах собралось более 45 тыс. болельщиков.

"Локомотив", на мой взгляд, несколько недооценил "Рубин". "Железнодорожники" не показали того уровня, который демонстрировали в победной игре за Олимп — Суперкубок с "Зенитом" (3:2). Думаю, перед игрой с "Тамбовом" Юрий Семин напомнит команде о том, что проходных матчей не бывает", — заявил Игнатьев.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" хочет приобрести перуанского хавбека.