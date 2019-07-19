РПЛ ввела новые награды для лучших игроков и тренеров

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила об учреждении новых наград для игроков и тренеров первенства.

Как сообщает официальный сайт лиги, в этом сезоне будут вручаться следующие награды:

«Лучший игрок матча», «Лучший игрок месяца», «Лучший игрок сезона», «Лучший тренер месяца», «Лучший тренер сезона», «Лучший гол месяца», «Лучший гол сезона», «Лучший бомбардир сезона» «Лучший вратарь сезона», «Лучший молодой игрок сезона».

Ранее клубы РПЛ проголосовали за увеличение числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18. На данный момент в премьер-лиге выступают 16 команд, это количество не меняется с 1998 года. Окончательное решение по расширению может быть принято исполкомом РФС позднее.

Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении РПЛ, писал News.ru.