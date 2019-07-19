Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

РПЛ ввела новые награды для лучших игроков и тренеров 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: News.ru
Российская премьер-лига (РПЛ) объявила об учреждении новых наград для игроков и тренеров первенства.
Как сообщает официальный сайт лиги, в этом сезоне будут вручаться следующие награды:
«Лучший игрок матча», «Лучший игрок месяца», «Лучший игрок сезона», «Лучший тренер месяца», «Лучший тренер сезона», «Лучший гол месяца», «Лучший гол сезона», «Лучший бомбардир сезона» «Лучший вратарь сезона», «Лучший молодой игрок сезона».
Ранее клубы РПЛ проголосовали за увеличение числа участников чемпионата России по футболу с 16 до 18. На данный момент в премьер-лиге выступают 16 команд, это количество не меняется с 1998 года. Окончательное решение по расширению может быть принято исполкомом РФС позднее.
Представителей Белорусской федерации футбола (БФФ) пригласили в Москву на встречу, где, скорее всего, будет обсуждаться идея о расширении РПЛ, писал News.ru.
News.ru: последние новости
«Челси» в товарищеском матче проиграл японскому клубу Футболисты «Ньюкасла» подрались на улице «Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбол , РФС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месси с семьей отдыхает на шикарном курорте
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством3
Овечкин посетит Китай в качестве посла НХЛ
«Челси» проиграла японской команде
Бьют палкой? Что известно о колонии Кокорина и Мамаева1
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
09:57
Мамун забеременела от пловца
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение