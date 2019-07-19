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«Челси» потерпел первое поражение под руководством Лэмпарда 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Лондонский «Челси» потерпел поражение от японского «Кавасаки Фронтале» в контрольном матче.
Встреча, прошедшая на стадионе «Ниссан» в Йокогаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу японской команды.
Победу «Кавасаки Фронтале» принёс гол Леандро Дамиау, забившего на 86-й минуте.
Для «Челси» это поражение стало первым под руководством Фрэнка Лэмпарда. Прежде лондонцс сыграли вничью с «Богемианс» и разгромили «Сент-Патрикс Атлетик».
Ранее сообщалось, что «Челси» представил форму с цветами флага России на воротнике и рукавах.
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