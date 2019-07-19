«Челси» потерпел первое поражение под руководством Лэмпарда

Лондонский «Челси» потерпел поражение от японского «Кавасаки Фронтале» в контрольном матче.

Встреча, прошедшая на стадионе «Ниссан» в Йокогаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу японской команды.

Победу «Кавасаки Фронтале» принёс гол Леандро Дамиау , забившего на 86-й минуте.

Для «Челси» это поражение стало первым под руководством Фрэнка Лэмпарда . Прежде лондонцс сыграли вничью с «Богемианс» и разгромили «Сент-Патрикс Атлетик».

Ранее сообщалось, что «Челси» представил форму с цветами флага России на воротнике и рукавах.