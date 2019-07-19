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Российский вратарь Митрюшкин пропустил нелепый гол в чемпионате Швейцарии 

Soccer News + ещё 11 1 час назад
Фото: Soccer News
Российский голкипер "Сьона" Антон Митрюшкин опозорился в стартовом матче нового сезона швейцарской Суперлиги.
Новый сезон чемпионата открыла игра между "Сьоном" и "Базелем", которая завершилась победой гостей со счетом 1:4, но особенно запомнились нелепые действия Митрюшкина, которые привели к автоголу.
Митрюшкин выступает за "Сьон" с 2015 года. В прошлом сезоне он провел 19 матчей и пропустил 32 гола.
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