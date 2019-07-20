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«Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче в США 

ТАСС + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Дортмундская "Боруссия" победила "Ливерпуль" в товарищеском матче, который прошел в США. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе немецкой команды голами отметились Пако Алькасер (3-я минута), Томас Делэйни (53) и Якоб Ларсен (58). У английского клуба мячи забили Харри Уилсон (35) и Риан Брюстер (75, пенальти).
В прошлом сезоне "Боруссия" и "Ливерпуль" принимали участие в Международном кубке чемпионов, однако в этот раз отказались. В текущем турнире выступают 12 команд — английские "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", испанские "Реал" и "Атлетико", итальянские "Ювентус", "Фиорентина", "Милан" и "Интер", мексиканская "Гвадалахара", португальская "Бенфика" и немецкая "Бавария". Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.
"Боруссия" следующую игру проведет против итальянского "Удинезе". "Ливерпуль" встретится с испанской "Севильей". Оба матча пройдут в США.
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Футбол , Пако Алькасер , Якоб Ларсен , Реал , Манчестер Юнайтед
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