Азар сравнил чемпионаты Англии и Испании по футболу 

Атакующий полузащитник мадридского Реала Эден Азар рассказал, похожи ли по его мнению чемпионаты Англии и Испании, а также поделился своим мнением относительно адаптации в новом клубе, передает AS.
"В "Челси" я приобрел много опыта. Когда я туда пришел семь лет назад, то чувствовал себя ребенком. Теперь же я более зрелый. Я провел более 500 матчей за карьеру, мне 28 лет, но я чувствую себя очень молодым. Ла Лига полностью отличается от чемпионата Англии, но благодаря опыту адаптация проходит быстрее. Поэтому я считаю, что опыт — самое главное", — заявил футболист.
Этим летом 29-летний футболист перешел из "Челси" в мадридский "Реал" за €150 млн Ранее сообщалось, что лондонский "Челси" представил выездную форму с российским триколором на следующий сезон.
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