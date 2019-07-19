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СМИ: «Барселона» может провести товарищеский матч с «Зенитом» в 2020 году 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Товарищеский поединок между основными командами «Зенита» и «Барселоны» может состояться в августе 2020 года.
Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», встреча между «Зенитом» и «Барселоной» может состояться в августе 2020 года. В качестве места проведения поединка называется «Газпром Арена».
В нынешнем году состоятся встречи молодёжных и дублирующих составов «Зенита» и «Барселоны». Поединки состоятся в начале августа.
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