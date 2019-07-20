Ибрагимович оформил хет-трик в дерби Лос-Анджелеса. Видео

ZLATAN HAT TRICK! 🎩🎩🎩 #ElTrafico pic.twitter.com/SlB4VSkQHV— Major League Soccer (@MLS) 20 июля 2019 г. "Лос-Анджелес Гэлакси" забил третий гол в матче регулярного чемпионата MLS против "Лос-Анджелеса". На 70-й минуте встречи форвард Златан Ибрагимович третий раз во встрече поразил ворота соперника и сделал счет 3:1.

Для 37-летнего шведа это 16-й забитый мяч в 17 матче в этом сезоне. Ибрагимович оформил 10-й хет-трик в карьере на клубном уровне. Также он дважды забивал по 3 гола в одной встрече за сборную Швеции.