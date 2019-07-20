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Ибрагимович оформил хет-трик в дерби Лос-Анджелеса. Видео 

Спорт-Экспресс + ещё 16 1 час назад
Фото: globallookpress.com
"Лос-Анджелес Гэлакси" забил третий гол в матче регулярного чемпионата MLS против "Лос-Анджелеса". На 70-й минуте встречи форвард Златан Ибрагимович третий раз во встрече поразил ворота соперника и сделал счет 3:1.
Для 37-летнего шведа это 16-й забитый мяч в 17 матче в этом сезоне. Ибрагимович оформил 10-й хет-трик в карьере на клубном уровне. Также он дважды забивал по 3 гола в одной встрече за сборную Швеции.
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