Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала»

В прошедшем 20 июля матче Международного куба чемпионов против мюнхенской "Баварии" нападающий так и не вышел на поле. Встреча клубов закончилась со счетом 3:1.

"Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет. Так будет лучше для всех. В данный момент мы работаем над его трансфером. У меня нет ничего личного против Гарета, просто нужно что-то менять. На мне лежат некоторые обязательства. И я, и игрок знаем, что ситуация изменится. Так что это хорошо для всех", — заявил наставник "королевского клуба".

Ранее сообщалось, что защитник "Баварии" срочно возвращается в Мюнхен после игры с "Реалом"