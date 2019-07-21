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Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала» 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: garethbale11/instagram.com
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход форварда команды Гарета Бэйла из клуба, сообщает Mirror.
В прошедшем 20 июля матче Международного куба чемпионов против мюнхенской "Баварии" нападающий так и не вышел на поле. Встреча клубов закончилась со счетом 3:1.
"Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет. Так будет лучше для всех. В данный момент мы работаем над его трансфером. У меня нет ничего личного против Гарета, просто нужно что-то менять. На мне лежат некоторые обязательства. И я, и игрок знаем, что ситуация изменится. Так что это хорошо для всех", — заявил наставник "королевского клуба".
Ранее сообщалось, что защитник "Баварии" срочно возвращается в Мюнхен после игры с "Реалом"
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Футбол , Зинедин Зидан , Гарет Бэйл , Реал
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