Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» осудил действия ростовской полиции в отношении болельщиков 

Ридус + ещё 34 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб «Спартак» призвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) расследовать действия полиции и ОМОНа после состоявшегося накануне матча «Ростов» — «Спартак».
Как сообщает пресс-служба клуба, «Спартак» возмущен массовым применением грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины.
В заявлении также обращается внимание на то, что для задержания нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе, не следовало блокировать в тесном и душном подтрибунном помещении две тысячи человек более чем на полчаса после завершения матча.
По мнению клуба, именно такое решение привело к печальным последствиям. В «Спартаке» осудили применение грубой физической силы со стороны ОМОНа.
Спустя некоторое время после публикации заявление было удалено с сайта «Спартака».
Как сообщает «Интерфакс», член комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками, депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что намерен проверить законность действий ОМОНа в отношении фанатов «Спартака».
В свою очередь в РПЛ сообщили, что после игры полиция провела операцию по выявлению нарушителей, бросавших пиротехнику в сторону стюардов, а также отметили, что потасовка произошла из-за попытки отбить задержанных. Улаживать конфликт пришлось с помощью ОМОНа.
В Росгвардии уточнили, что в результате инцидента были задержаны восемь человек.
Матч «Ростов» — «Спартак» завершился вничью — 2:2. Хозяева сравняли счет в добавленное время.
Ридус: последние новости
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом Футболист Смолов пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт сельского клуба Стали известны причины проведения матчей РПЛ в позднее время
Комментарии
Футбол , Игорь Лебедев , Росгвардия , Спартак , РФС , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности состояния Олейника
«Никогда не ел колбасу на воле»
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ
Агент Бэйла отреагировал на «позорные» слова Зидана
Великая завоевала серебро чемпионата мира
Видео
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
01:16
Обрили. Появилось новое фото Кокорина и Мамаева
Футбол
00:20
Олейник продержался 11 секунд
MMA
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
01:06
В Канаде лучше: Медведева кольнула Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение