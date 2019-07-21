Футболист Александр Кокорин в, отбывающий заключение за две потасовки в центре Москвы, рассказал о своём рационе в колонии.
«Я на воле не ел никогда колбасу, шоколадки. Позволял себе редко. Здесь есть возможность. То есть мы следим за весом, да. Стараемся всегда. Причём будто, не знаю, как модели», — приводит слова Кокорина «Вести.ru».
Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.
Ранее директор колонии рассказал об условиях содержания Кокорина и Мамаева.