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Кокорин рассказал о своём рационе в колонии 

RT на русском 55 минут назад
Фото: ТАСС
Футболист Александр Кокорин в, отбывающий заключение за две потасовки в центре Москвы, рассказал о своём рационе в колонии.
«Я на воле не ел никогда колбасу, шоколадки. Позволял себе редко. Здесь есть возможность. То есть мы следим за весом, да. Стараемся всегда. Причём будто, не знаю, как модели», — приводит слова Кокорина «Вести.ru».
Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.
Ранее директор колонии рассказал об условиях содержания Кокорина и Мамаева.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин
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