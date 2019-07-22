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Отказавшийся играть в России украинский футболист не прошел в Раду 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: уефа
Капитан львовских "Карпат" Артем Федецкий не сумел пройти в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам во Львовской области по 118-му округу, сообщает соцагентство "Фарма".
Досрочные парламенские выборы прошли на Украине 21 июля. Футболист баллотировался от партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского.
Отмечается, что игрок набрал 11,6% голосов и занял третье место.
Футболист играет за "Карпаты" с лета 2017-го года. Также в активе у спортсмена 53 матча в составе сборной Украины.
Ранее Федецкий рассказал об отказе российскому клубу по политическим причинам.
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Футбол , Артем Федецкий , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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