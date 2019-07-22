Отказавшийся играть в России украинский футболист не прошел в Раду

Досрочные парламенские выборы прошли на Украине 21 июля. Футболист баллотировался от партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского

Отмечается, что игрок набрал 11,6% голосов и занял третье место.

Футболист играет за "Карпаты" с лета 2017-го года. Также в активе у спортсмена 53 матча в составе сборной Украины.

Ранее Федецкий рассказал об отказе российскому клубу по политическим причинам.