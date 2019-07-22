Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса

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Футболист поцеловал одноклубника перед игрой и забил с его передачи 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Полузащитник французского «Марселя» Димитри Пайет поцеловал в губы одноклубника Буна Сарру перед товарищеским матчем против «Бордо». Видео появилось в Instagram-аккаунте хавбека.
Случившееся удивило Сарру, который рассказал об этом еще одному футболисту «Марселя». Сам Пайет подписал видео одним словом — «связь». По ходу матча полузащитник отметился голом, где в роли ассистента выступил Сарр. Матч завершился победой «Марселя» со счетом 2:1.
Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В прошедшем сезоне он забил шесть мячей в 38 матчах.
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