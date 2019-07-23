«Интер» сделал выбор между Лукаку и Джеко

Миланский "Интер" не сможет усилить атаку сразу двумя нападающими в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассчитывали купить и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" , и Эдина Джеко из "Ромы".

Однако из-за финансовых запросов "красных дьяволов" и "волков" клубу пришлось делать выбор между бельгийцем и боснийцем.

В итоге "Интер" остановился на кандидатуре Джеко, которого можно заполучить за 20 миллионов евро. Напомним, что за Лукаку "МЮ" требовал почти 90 миллионов.