Роналду «набросился» на полицейского

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал выбежавшего на поле болельщика. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Танкреди Пальмери.

Инцидент произошел во время тренировки туринцев перед матчем Международного кубка чемпионов. Полицейский остался удивлен поступком футболиста, Роналду с одноклубниками посмеялся над случившимся.

24 июля «Ювентус» в рамках Международного кубка чемпионов встретится с «Интером». Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.