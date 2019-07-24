Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду «набросился» на полицейского 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал выбежавшего на поле болельщика. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Танкреди Пальмери.
Инцидент произошел во время тренировки туринцев перед матчем Международного кубка чемпионов. Полицейский остался удивлен поступком футболиста, Роналду с одноклубниками посмеялся над случившимся.
24 июля «Ювентус» в рамках Международного кубка чемпионов встретится с «Интером». Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.
Последние новости
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс России предрекли «второй Чернобыль» Определены шансы Украины на сближение с Россией
Футбол , Видео , Криштиану Роналду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усик посвятил стихи умершему после боя Дадашеву
Новички «Ювентуса» прошли обряд посвящения
Зидан объяснил ситуацию с Бэйлом
«Реал» потерял Марко Ассенсио
Месси наказали дисквалификацией
Видео
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
00:21
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
Футбол
00:26
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Футбол
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение