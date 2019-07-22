Кейн забил ударом с центра поля. Роналду тоже забил, но поругался с тренером

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Il timore quando sei un allenatore che ha appena sostituito Cristiano pic.twitter.com/dCUjWKnxIL— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 21 июля 2019 г. Роналду гневно предъявил претензии Сарри после своей замены Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен заменой в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Португалец вывел «старую синьору» вперёд в игре со «шпорами» на 60-й минуте. Однако уже через три минуты главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поменял футболиста, выпустив на поле вместо него Матеуса Перейру. После того как Роналду покинул поле, он пожал руку наставнику и сказал ему несколько фраз с гневным выражением лица.

Напомним, Роналду перешёл в туринский «Ювентус» летом прошлого года из «Реала» за 117 млн евро. Сарри этим летом покинул «Челси» и сменил на тренерской скамье туринского клуба Массимилиано Аллегри.

«Урал» разгромил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Счёт открыл нападающий Владимир Ильин , отличившийся на второй добавленной к первому тайму минуте после передачи хавбека Рафала Аугустыняка. В начале второй половины преимущество «Урала» увеличил полузащитник Отман Эль-Кабир. На 78-й минуте хавбек Юрий Бавин довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал защитник Михаил Меркулов . «Урал» одержал вторую победу подряд на старте сезона-2019/20. В 1-м туре команда Дмитрия Парфёнова обыграла «Уфу» (3:2). Для «Ахмата» это поражение стало первым в этой кампании. В первом туре грозненский клуб оказался сильнее «Краснодара» (1:0).

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«Зенит» обыграл «Сочи» в матче РПЛ благодаря голам Азмуна и Оздоева

«Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:0 в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру посетили 35 102 зрителя. Первый гол в матче был забит на 30-й минуте. Иван Миладинович нарушил правила в штрафной площади своей команды против Сердара Азмуна. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин назначил пенальти, а сам иранец его же и реализовал. На 89-й минуте точку в матче поставил Магомед Оздоев. Для действующего чемпиона эта победа стала второй в двух играх. В турнирной таблице РПЛ сине-бело-голубые вышли на 2-е место. Выше «Зенита» располагается только «Урал» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Сочи» в дебютном для себя сезоне в Премьер-Лиге очков пока не набрал и не забил ни одного мяча. Команда Александра Точилина замыкает турнирную таблицу чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Магуайра за € 89 млн Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает журналист Bleacher Report Дин Джонс . «Манчестер Юнайтед» наконец-то согласился с условиями трансфера Магуайра за € 89 млн Безумное количество денег, которое будет потрачено на него и Ван-Биссаку, но это было крайне необходимо», — написал Джонс в своём «твиттере». Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в Премьер-лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.

Де Хеа продлит контракт с «МЮ» и станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продлит действующий контракт с клубом, сообщает AS. По информации источника, 28-летний вратарь готов принять предложение «красных дьяволов» о подписании нового соглашения с клубом. Контракт будет рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25. Зарплата испанца вырастет до € 21 млн в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба после чилийского форварда Алексиса Санчеса и вратарём с самым высоким окладом в мировом футболе. Де Хеа перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 он пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги. Действующее соглашение голкипера с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2020 года.

«ПСЖ» контактирует с «Реалом» по возможному обмену Неймара и Бэйла

«Пари-Сен-Жермен» и «Реал» могут осуществить громкий обмен игроками, сообщает The Independent. По информации источника, два клуба обсуждают возможность обмена форварда парижан Неймара и вингера «сливочных» Гарета Бэйла . Эта сделка может устроить всех — как «ПСЖ» и «Реал», так и футболистов. Чемпион Франции может избавиться от проблемного форварда и получить за него игрока, который может стать ему заменой, и солидную сумму. Бразилец может сменить команду, в чём он заинтересован уже длительное время. «Королевский клуб» может расстаться с валлийцем, на которого уже не рассчитывает тренерский штаб, и подписать свою давнюю трансферную цель. Наконец, Бэйл может не сильно потерять в зарплате и продолжить выступление в другом европейском топ-клубе.

Думбия может перейти в один из российских клубов

Ивуарийский нападающий «Жироны» Сейду Думбия покинет команду, утверждает Diari De Girona. По данным источника, главный тренер каталонского клуба Хуан Карлос Унсуэ не рассчитывает на форварда. В связи с этим футболист не полетел с командой на предсезонный сбор в Манчестер. В данный момент клуб пытается продать игрока. Интерес к форварду проявляют турецкий «Генчлербирлиги», а также несколько российских клубов. Впрочем, проблемой может оказаться высокая зарплата ивуарийца, контракт которого с «Жироной» действует ещё два года. 31-летний Думбия выступает за «Жирону» с 2018 года. В составе испанского клуба он принял участие в 22 матчах, в которых стал автором трёх забитых мячей. Напомним, что в России Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2015, а также с 2015 по 2016 год. За «армейцев» форвард провёл 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.