Гризманн получил повреждение в дебютном матче за «Барселону»

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн получил повреждение в товарищеском матче против лондонского "Челси", сообщает Sport.es.

Инцидент произошел на 20-й минуте встречи. Французский нападающий получил повреждение после столкновения с полузащитником английского клуба Жоржиньо.

После оказания медицинской помощи футболист смог продолжить игру. Он, как и весь стартовый состав, был заменен перед началом второго тайма.

Для Гризманна этот матч стал дебютным в составе "Барселоны" после перехода из мадридского "Атлетико".

Встреча между "Челси" и "Барселоной", прошедшая в японской Сайтаем, завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что "Барселона" и "Челси" потроллили друг друга в твиттере перед товарищеским матчем.