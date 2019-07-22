Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Госдума рассмотрит возвращение пива на стадионы 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесен законопроект о розничной продаже пива на стадионах. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инициативу внесли депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Согласно инициативе, пиво будет продаваться в точках общественного питания на аренах. Во время детских и юношеских соревнований продажа пива разрешена не будет.
Лебедев ранее высказывался в пользу возвращения пива на российские стадионы. По мнению депутата, такое решение позволит привлечь в спорт новых спонсоров и позитивно сказаться на его развитии. «Если мы разрешим пивным компаниям продавать свою продукцию на стадионах, они должны будут перечислять деньги на развитие футбола в целом и на содержание конкретных спортивных арен», — заявлял парламентарий.
В сентябре 2018-го в пользу снятия запрета на продажу пива выступил министр спорта России Павел Колобков.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Во время чемпионата мира в России в 2018-м пиво вернулось на стадионы в рамках исключения.
Последние новости
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона Российскую ЛГБТ-активистку убили после угроз в ее адрес Представлен самый мощный смартфон в мире
Комментарии1
Футбол , Игорь Лебедев , Дмитрий Свищев , Павел Колобков , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Динамо» может подписать Кокорина зимой
Футболиста раскритиковали за прыжок со скалы с дочерью
Рублев вышел во второй круг турнира в Гамбурге
Гассиев проходит медобследование в Германии
Умер призер чемпионата мира по боксу1
Видео
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
00:21
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
Футбол
00:26
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Футбол
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
01:16
Обрили. Появилось новое фото Кокорина и Мамаева
Футбол
00:20
Олейник продержался 11 секунд
MMA
03:47
Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч в прямом эфире
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение