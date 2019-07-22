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СМИ: Звезда АПЛ намерена совершить каминг-аут 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: RT на русском
По информации британской прессы, один из звёздных футболистов Английской премьер-лиги (АПЛ) намеревается признаться в нетрадиционной ориентации.
Как сообщает The Sun, один из звёздных футболистов АПЛ намерен совершить каминг-аут. По информации источника, клуб игрока опасается возможной негативной реакции общественности и запретил спортсмену делать публичное заявление без согласия руководства.
«Ему очень важно открыться. Клуб выразил футболисту поддержку, однако боится негативной реакции со стороны болельщиков. В идеале они хотели бы, чтобы первым каминг-аут совершил другой игрок, чтобы не оказаться в центре внимания», — сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Ранее футболист «Ливерпуля» Мане пропустит матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.
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