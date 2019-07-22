Названы самые дорогие спортивные клубы мира

Клуб НФЛ "Даллас" признан самым дорогим спортивным клубом мира, согласно ежегодному рейтингу журнала Forbes. Общая стоимость команды по американскому футболу оценивается в 5 миллиардов долларов.

В топ-3 также вошли бейсбольный клуб "Нью-Йорк Янкиз" (4,6 млрд) и мадридский "Реал" (4,24 млрд). Вслед за ним расположились футбольная "Барселона" (4,02 млрд) и баскетбольный клуб "Нью-Йорк Никс" (4 млрд).

Со второго места на шестое за год в рейтинге Forbes опустился "Манчестер Юнайтед" (3,81 млрд). /Остальные места в первой десятке заняли два клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз" и еще две команды по американскому футболу "Нью-Ингленд" и "Нью-Йорк Джайентс".

Всего в топ-50 самых дорогих клубов мира — 26 команд по американскому футболу, 9 — по бейсболу, 8 — по футболу и 7 — по хоккею.