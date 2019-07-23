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Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал выбежавшего на поле фаната 

SPORT24.ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прыгнул на полицейского во время задержания правоохранительными органами фаната, который выбежал на поле. Инцидент произошел по ходу тренировки в Сингапуре, где проходит турне туринцев.
Пока полицейские скручивали фаната, Роналду в шутку решил прыгнуть на одного из блюстителей закона, который остался удивлен поступком футболиста. После этого португалец посмеялся с Гонсало Игуаином, а аргентинец пальцами показал, что Роналду «сумасшедший».
Накануне «Ювентус» в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов проиграл «Тоттенхэму» (2:3). У туринцев забили Роналду и Игуаин.
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Футбол , Криштиану Роналду , МВД
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