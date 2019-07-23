Роналду прыгнул на полицейского, который задерживал выбежавшего на поле фаната

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прыгнул на полицейского во время задержания правоохранительными органами фаната, который выбежал на поле. Инцидент произошел по ходу тренировки в Сингапуре, где проходит турне туринцев.

Пока полицейские скручивали фаната, Роналду в шутку решил прыгнуть на одного из блюстителей закона, который остался удивлен поступком футболиста. После этого португалец посмеялся с Гонсало Игуаином, а аргентинец пальцами показал, что Роналду «сумасшедший».

Накануне «Ювентус» в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов проиграл «Тоттенхэму» (2:3). У туринцев забили Роналду и Игуаин.