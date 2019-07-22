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«Динамо» может подписать Кокорина зимой 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Известный динамовский болельщик Александр Шпрыгин заявил, что клуб должен подписать нападающего Александра Кокорина, передает "Спорт-Экспресс".
Контракт с "Зенитом" у Кокорина, который сейчас отбывает срок в белгородской колонии за две драки в центре Москвы, истек. Шпрыгин уверен, что московский клуб должен попробовать подписать футболиста.
"Кокорина надо брать в "Динамо". Увижу Орещука, Юрия Николаевича Белкина, гендиректор клуба, и скажу им об этом. Кокорина надо брать. И Смолова надо было выдергивать любыми путями в это межсезонье", — заявил он.
Кокорин уже выступал за московское "Динамо".
Ранее сообщалось, что директор колонии взял автограф у Павла Мамаева.
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Футбол , Юрий Белкин , Павел Мамаев , Александр Шпрыгин , Александр Кокорин , Зенит , Динамо
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