Ибрагимович проломил череп сопернику в матче МЛС

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нанес тяжелую травму игроку "Лос-Анджелеса" Мохамеду Муниру в матче чемпионата МЛС (3:2).

Во время верховой борьбы швед ударил локтем в голову Муниру и сломал ему скуловую кость. В ближайшее время футболисту придется перенести операцию. Сроки восстановления игрока составят несколько недель.

37-летний Ибрагимович выступает в "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 года. Всего за американский клуб он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.