«Нельзя думать, что ты лучший в своем деле»

«Творится история побед, это прекрасно»

1974 год, Алекс Фергюсон становится тренером шотландского «Ист Стерлингшир» — клуба из провинциального Фолкерка. 33-летний специалист сразу меняет команду и в первую очередь усиливает дисциплину. Этим же он займется, когда попадет в « Манчестер Юнайтед » в 1986-м. Но прежде Фергюсон еще 12 лет будет работать на родине: в «Сент-Меррене», «Абердине», а в сезоне-1985/86 еще и в национальной команде.

Оттуда Фергюсон мог перейти в английские «Тоттенхэм» и «Арсенал», но в итоге стал сменщиком Рона Аткинсона, который пять лет тренировал «красных дьяволов». Тогда мало кто мог предположить, что, пришедший в команду 45-летним, шотландец по собственному желанию уйдет с поста, когда ему будет уже за 70. И что ему удастся завоевать 13 чемпионств во внутреннем первенстве и два Кубка чемпионов, а общее количество титулов «Юнайтед» при нем достигнет 38.

Первое золото в истории АПЛ принадлежит команде Фергюсона (АПЛ была основана в 1992 году — прим. «Ленты.ру»). В ноябре по настоянию шотландца подписали будущую звезду клуба — француза Эрика Кантона, который и помог «Юнайтед» догнать и перегнать тогдашнего лидера «Астон Виллу». В следующем сезоне успех удалось повторить, а заодно выиграть Кубок Англии, в финале разгромив лондонский «Челси» — 4:0. Затем последовало серебро чемпионата (победу «красные дьяволы» упустили в последнем туре), а летом 1995-го — мощное омоложение команды. Пришли Гари и Фил Невилл Дэвид Бекхэм … В том же сезоне «Манчестер Юнайтед» стал первым клубом в истории, выигравшим чемпионат и Кубок дважды подряд.

Но самым успешным в истории «красных дьяволов» стал сезон-1998/99, когда команда победила сразу в трех турнирах — АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. В драматичном финале ЛЧ против «Баварии» манкунианцы забили победный мяч за три минуты до конца. В начале 2000-х команду ждала перестройка: присоединились Рио Фердинанд, Уэйн Руни , Эдвин ван дер Сар. В 2008 году Фергюсон привел «Манчестер Юнайтед» к десятому титулу на внутренней арене и второму трофею в Лиге чемпионов. В Москве был обыгран «Челси». Тогда же шотландец заявил, что хотел бы покинуть пост спустя три года, то есть в 2011-м, но в руководстве команды это назвали слухами.

В итоге Алекс Фергюсон все же ушел — в мае 2013 года, когда его в 11-й раз признали тренером года в АПЛ. «В „Манчестер Юнайтед“ мы должны побеждать. Так что игроки приходят сюда не из-за денег, а из-за игры. А еще каждую неделю на нас смотрят 76 тысяч человек, и на их глазах творится история побед, это прекрасно», — говорил шотландец в интервью Independent спустя полгода после ухода с должности.

Впрочем, даже покинув пост, Фергюсон сохранил с клубом связь, а нынешний тренер команды Уле-Гуннар Сульшер , сменив на посту португальца Жозе Моуринью зимой 2018-го, обращался к легенде за советом. «Никогда нельзя думать, что ты лучший в своем деле», — часто повторял Фергюсон.

Особенный

Моринью, кстати, несмотря на увольнение из МЮ по причине неудовлетворительных результатов, тоже прочно вошел в историю АПЛ. Сделал он это, будучи главным тренером «Челси» (с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й — прим. «Ленты.ру»). Тогда же он и получил прозвище Особенный (то есть, сам его себе дал).

После работы в Португалии и Испании Жозе пришел в английскую команду опробовать новаторские схемы. На тот момент он действительно в чем-то опережал остальных, хотя впоследствии его «автобусную», глубоко оборонительную манеру игры и стали критиковать.

Когда синие предложили Моуринью контракт, он только выиграл Лигу чемпионов с «Порту», став самым молодым тренером-победителем этого турнира. Так что на него справедливо возлагали большие надежды. И он не подвел: в первом же сезоне под руководством португальца «Челси», который до этого не побеждал в национальном чемпионате 50 лет, выиграл АПЛ, причем набрал рекордное на тот момент количество очков — 95. Кроме того, синие завоевали Кубок страны, обыграв «Ливерпуль», а в Лиге чемпионов дошли до полуфинала.

Но развить успех не удалось. Да, на следующий год команда Моуринью вновь победила в чемпионате, но в ЛЧ завершила борьбу на более ранней стадии, вылетев в 1/8 финала от «Барселоны». А сезон-2006/07 и вовсе стал самым неудачным в лондонской карьере Жозе: единственным трофеем стал Кубок Лиги, в чемпионате синие уступили «Манчестер Юнайтед», а в сентябре 2007-го после поражения в Суперкубке португалец и вовсе потерял работу.

После ухода Моуринью в клубе началась тренерская чехарда: Гус Хиддинк Карло Анчелотти , Роберто Ди Маттео, Рафаэль Бенитес — за пять лет сменилось четыре специалиста. Это не принесло результата, так что Моуринью решили вернуть. В 2013-м он во второй раз встал у руля команды и в сезоне-2014/15 выиграл чемпионат страны и Кубок футбольной лиги. Потом, правда, снова наступил спад, и Жозе пришлось уйти в отставку за два года до окончания действия контракта.

В 2016-м Моуринью позвали в «Манчестер Юнайтед», где у него сначала тоже все получалось. «Красные дьяволы» выиграли Суперкубок, Кубок футбольной лиги и Лигу Европы (в финале манкунианцы переиграли «Аякс» — прим. «Ленты.ру»). Но впоследствии выяснилось: оборонительная стратегия португальца изжила свое, а ничего нового он еще не придумал. 18 декабря 2018 года «Юнайтед» уволил Моуринью. Теперь вокруг Особенного — бесконечные слухи. Его сватают то в топ-клубы Европы, то в китайский чемпионат, но до чего-то конкретного дело пока не дошло.

«У меня есть отличительная черта»

Следующий в списке — Арсен Венгер, без которого на протяжении 22 лет нельзя было представить лондонский «Арсенал». Он руководил командой с 1996 по 2018 год и в сумме завоевал 17 трофеев.

Первую победу в АПЛ Венгер одержал на второй год в лиге. Он провел большую работу: команде, которая пять лет не могла выиграть чемпионат, требовалась серьезная встряска. Француз сделал ставку на молодежь и практиковал индивидуальный подход к игрокам. Неожиданный успех быстро поднял авторитет специалиста в глазах болельщиков, и фраза «Arsene knows» получила большую популярность. Несколько следующих лет «Арсенал» постоянно спорил за внутренние трофеи с «Манчестер Юнайтед», поэтому противостояние Венгера и Фергюсона стало одним из самых принципиальных в английском футболе.

Тьерри Анри, Патрика Виейра. В сезоне-2003/04 «канониры» добились уникального достижения: выиграли АПЛ, не проиграв в ней ни матча, а в 2005-м завоевали Кубок Англии. После этого Венгеру предлагали перейти в мадридский «Реал» , но он предпочел остаться в «Арсенале». Это было время Йенса Леманна

Ничто не предвещало «трофейной засухи», которая началась у «канониров» в 2007 году. Команда регулярно оставалась в четверке таблицы АПЛ и доходила до плей-офф ЛЧ, но до титулов всякий раз не добиралась. И только в 2014-м «Арсенал» прервал серию неудач, в финале Кубка Англии одолев «Халл Сити». А в сезоне-2016/17, несмотря на пятое место в АПЛ и непопадание в Лигу чемпионов, Венгер побил рекорд по количеству выигранных национальных Кубков (7), который держался 97 лет.

В начале последнего сезона на посту главного тренера «канониров» француз привел их к победе в Суперкубке Англии. Тем не менее в чемпионате «Арсенал» финишировал только шестым, а в Лиге Европы проиграл в полуфинале. 20 апреля 2018 года в клубе подтвердили отставку специалиста.

А ведь Венгер — первый иностранный тренер в Англии, чей клуб выиграл национальный чемпионат. Еще он первый иностранец, которому удалось сделать золотой дубль, — выиграть в одном сезоне и чемпионат, и Кубок. «У меня есть одна отличительная черта: я всегда относился к „Арсеналу“ как к своему собственному клубу. Меня всегда упрекали в этом, потому что я не тратил много денег. Я признаюсь, что имел смелость применять свои идеи и бороться за них», — в этом француз был абсолютно прав.

«Я верил: мы вернемся в элиту»

Рафаэль Бенитес возглавлял «Ливерпуль» на протяжении шести лет. За это время он выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА , Кубок и Суперкубок Англии.

Уже первый сезон испанца в английской команде окончился триумфом. В финале ЛЧ-2005 мерсисайдцы переиграли «Милан», хотя по ходу матча уступали со счетом 0:3. За шесть минут «Ливерпуль» восстановил паритет, а итоговую победу одержал в серии пенальти. Спустя несколько месяцев команда Бенитеса завоевала еще и Суперкубок УЕФА, не оставив шансов московскому ЦСКА

2006 год — бронза АПЛ, национальные Кубок и Суперкубок, финал ЛЧ (снова с «Миланом», который на этот раз оказался сильнее). Уже тогда стало известно: у Бенитеса и руководства клуба непростые отношения. У испанца все никак не получилось привести команду к победе в АПЛ. В сезоне-2008/09 мерсисайдцы были максимально близки к этому, когда на четыре очка отстали от «Манчестер Юнайтед».

Весной 2010-го Бенитеса впервые всерьез едва не уволили: «Ливерпуль» провалил концовку сезона и финишировал в АПЛ седьмым. Однако долги клуба (на тот момент около 350 миллионов фунтов) не позволяли владельцам разорвать контракт с испанцем. Им пришлось бы выплатить ему 16 миллионов фунтов компенсации. Сам Бенитес заявлял, что хочет продолжить работу с «Ливерпулем» в случае, если будут выделены средства на трансферы. Но 2 июня 2010 года стало известно, что мерсисайдцы предложили специалисту досрочно покинуть пост. Он получил три миллиона фунтов компенсации.

После этого Бенитес на время покинул Туманный Альбион, обосновавшись сначала в «Наполи», а потом в «Реале». В 2016-м испанец вернулся в АПЛ, но на этот раз — в «Ньюкасл Юнайтед». «Я верил: мы способны быстро вернуться в элиту и со временем стать там одной из ведущих команд», — объяснял Бенитес. Но ни о каких трофеях с командой со дна турнирной таблицы и речи не шло.

«Я пришел научить команду играть в мой футбол»

Ну и наконец, Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» под его руководством — это команда фактически без слабых мест. В прошлом сезоне она второй раз подряд выиграла АПЛ, хотя до этого на протяжении восьми сезонов чемпион страны постоянно менялся.

Испанец пришел в клуб в 2016-м, а до этого три года руководил «Баварией». Ему предложили трехлетний контракт с зарплатой в 20 миллионов евро. Первый серьезный шаг, на который решился Гвардиола в новой команде, — смена голкипера Джо Харта на Клаудио Браво . На старте сезона «Сити» выдал десятиматчевую серию без поражений, а потом внезапно «сдулся». Тогда Пепа попал под шквал критики. Команда неуверенно действовала в защите, а Браво часто ошибался. Сезон «горожане» завершили на третьем месте в таблице.

Но руководство продолжало доверять испанцу. И правильно: в новом сезоне «Сити» оформил досрочное чемпионство. При этом в первом круге турнира в 18 матчах Гвардиола одержал 17 побед и лишь раз сыграл вничью. Неудивительно, что Пеп четыре раза подряд (с сентября по декабрь 2017 года) получал награду лучшему тренеру месяца. Ему прощалось, что в Лиге чемпионов дела шли не так хорошо — «горожане» вылетели в четвертьфинале.

В сезоне-2018/19 «Сити» в АПЛ был еще увереннее. С февраля и до последнего тура команда Гвардиолы ни разу не теряла очки, так что «Ливерпуль», который шел следом, а до зимнего перерыва лидировал, остался только с серебром. На руку Пепу было то, что «горожане» относительно рано, в четвертьфинале вылетели из Лиги чемпионов.

Ее Гвардиола, кстати, не брал ни с одной командой, кроме «Барселоны». В интервью The Telegraph Пеп заявил, что это — не главная цель. «Многие считают, что я пришел в „Манчестер Сити“, чтобы победить в Лиге чемпионов — это не так. Я пришел сюда научить команду играть в высший по качеству футбол, в мой футбол», — рассказал испанец.

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