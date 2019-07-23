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«Барселона» проиграла первый матч с Гризманном 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Каталонская «Барселона» уступила лондонскому «Челси» со счетом 1:2 в товарищеском матче в японской Сайтаме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Счет во встрече на 24-й минуте открыл английский форвард «Челси» Тэмми Абрахам. На 81-й минуте англичане удвоили преимущество, благодаря голу Росса Баркли. Уже в добавленное время хорватский хавбек «Барселоны» Иван Ракитич сократил отставание в счете.
Матч стал первым в форме каталонского клуба для французского полузащитника Антуана Гризманна. Футболист провел на поле весь первый тайм и был заменен в перерыве. Также в составе «Барселоны» дебютировал и голландец Френки де Йонг.
12 июля Гризманн перешел в «Барселону» из мадридского «Атлетико» за 120 миллионов евро. Бывший клуб игрока потребовал у каталонцев выплаты еще 80 миллионов евро. В «Атлетико» считают, что «Барселона» договорилась с Гризманном до того, как сумма отступных в его контракте упала до 120 миллионов евро. Королевская федерация футбола Испании начала расследование по данному вопросу.
Француз провел 180 матчей и забил 94 гола за «Атлетико». В составе сборной Франции Гризманн становился чемпионом мира и вице-чемпионом Европы.
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Футбол , Иван Ракитич , Антуан Гризманн
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