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«Спартак» продал Ханни в катарский клуб за €8 млн 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стала известна сумма, за которую московский футбольный клуб «Спартак» продал в катарскую «Аль-Гарафу» алжирского полузащитника Софьяна Ханни.
Как сообщает портал Transfermarkt, «Спартак» получил за игрока €8 млн При этом ту же сумму красно-белые потратили на его покупку.
Ханни перешёл в «Спартак» в 2018 году из бельгийского «Андерлехта». За это время он провёл в составе красно-белых 38 матчей, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее СМИ назвали причины, по которым трансфер футболиста сборной Уругвая Гастона Перейро в «Спартак» может сорваться.
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Футбол , Спартак
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