В Сети появилось видео с реакцией детей на Дзюбу

Форварду петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе оказали очень теплый прием в Сочи, сообщает Sports.ru.

Милое видео появилось на официальном ютуб-канале сине-бело-голубых.

На кадрах из подтрибунного помещения можно увидеть, как мальчики, выводящие игроков на поле стадиона "Фишт", реагируют на появление Дзюбы.

Девушка-стюарт едва смогла удержать детей, когда они заметили футболиста. Нападающий подошел к мальчишкам, поздоровался с ними и дал пять каждому. Затем он спросил, все ли у них хорошо.

"Давайте, выводите парней", — сказал он.

21 июля "Зенит" встретился с "Сочи" в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.