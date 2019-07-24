Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети появилось видео с реакцией детей на Дзюбу 

Газета.Ru 1 час назад
Форварду петербургского "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе оказали очень теплый прием в Сочи, сообщает Sports.ru.
Милое видео появилось на официальном ютуб-канале сине-бело-голубых.
На кадрах из подтрибунного помещения можно увидеть, как мальчики, выводящие игроков на поле стадиона "Фишт", реагируют на появление Дзюбы.
Девушка-стюарт едва смогла удержать детей, когда они заметили футболиста. Нападающий подошел к мальчишкам, поздоровался с ними и дал пять каждому. Затем он спросил, все ли у них хорошо.
"Давайте, выводите парней", — сказал он.
21 июля "Зенит" встретился с "Сочи" в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.
Ранее сообщалось, что "Зенит" подписал вратаря Александра Васютина.
Газета.Ru: последние новости
Зидан объяснил ситуацию с Бэйлом Отец выбежавшего к Роналду мальчика прокомментировал инцидент Новички "Ювентуса" прошли обряд посвящения
Футбол , Видео , Александр Васютин , Зенит , Sports.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду «набросился» на полицейского
Новички «Ювентуса» прошли обряд посвящения
Зидан объяснил ситуацию с Бэйлом
«Реал» потерял Марко Ассенсио
Мейвезер высказался о победе Пакьяо
Видео
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
01:30
Российский боксер умер из-за травм в США
Бокс
12:08
Хабиб может завершить карьеру
MMA
00:21
Футболист поцеловал одноклубника и забил с его паса
Футбол
00:26
Брейкдансер исполнил пенальти в невероятном прыжке
Футбол
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение