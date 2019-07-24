Трансфер Гризманна в «Барселону» может быть заблокирован

Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что лига может заблокировать трансфер нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико" в "Барселону", передает РИА "Новости".

"Со стороны Ла Лиги есть возможность заблокировать трансфер футболиста. Существуют механизмы, которые могут быть применены, те, кто это контролирует, должны найти решение проблемы", — приводит слова Тебаса испанская радиостанция Onda Cero.

Мадридский клуб не согласен с суммой отступных за футболиста. "Барселона" заплатила за игрока €120 млн, однако "Атлетико" требует от каталонцев €200 млн Отмечается, что Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против сине-гранатовых и футболиста.

Ранее сообщалось, что Гризманн получил повреждение в дебютном матче за "Барселону".