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Трансфер Гризманна в «Барселону» может быть заблокирован 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба «Барселоны»
Президент Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас заявил, что лига может заблокировать трансфер нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико" в "Барселону", передает РИА "Новости".
"Со стороны Ла Лиги есть возможность заблокировать трансфер футболиста. Существуют механизмы, которые могут быть применены, те, кто это контролирует, должны найти решение проблемы", — приводит слова Тебаса испанская радиостанция Onda Cero.
Мадридский клуб не согласен с суммой отступных за футболиста. "Барселона" заплатила за игрока €120 млн, однако "Атлетико" требует от каталонцев €200 млн Отмечается, что Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против сине-гранатовых и футболиста.
Ранее сообщалось, что Гризманн получил повреждение в дебютном матче за "Барселону".
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Футбол , Антуан Гризманн , Хавьер Тебас , РИА Новости
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