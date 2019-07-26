Алана Мамаева продает имущество мужа

В мае все четверо были приговорены к разным срокам лишения свободы, Мамаев — к 17 месяцам. Футболист отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.

Сегодня в своем инстаграме супруга Мамаева Алана опубликовала фото автомобиля Mercedes AMG G63, более известного как «Гелендваген». На снимке сказано, что машина продается. Подробностей жена спортсмена не привела.

По данным «Спорт-Экспресса», владельцем внедорожника является Павел Мамаев. Футболист купил его несколько лет назад и сильно усовершенствовал внешне.

Новый AMG G63 стоит от 12 миллионов до 18 миллионов рублей. Каждая из модификаций оснащена 5,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 571 лошадиная сила.