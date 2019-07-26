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Алана Мамаева продает имущество мужа 

Рамблер + ещё 21 2 часа назад
Фото: Instagram
Алана Мамаева продает «Гелендваген» сидящего в тюрьме мужа Павла, сообщает «Спорт-Экспресс».
Осенью полузащитник «Краснодара», его коллега из петербургского «Зенита» Александр Кокорин, младший брат второго и еще один молодой человек избили в Москве чиновника Минпромторга, гендиректора НАМИ и водителя журналистки Первого канала.
В мае все четверо были приговорены к разным срокам лишения свободы, Мамаев — к 17 месяцам. Футболист отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.
Сегодня в своем инстаграме супруга Мамаева Алана опубликовала фото автомобиля Mercedes AMG G63, более известного как «Гелендваген». На снимке сказано, что машина продается. Подробностей жена спортсмена не привела.
По данным «Спорт-Экспресса», владельцем внедорожника является Павел Мамаев. Футболист купил его несколько лет назад и сильно усовершенствовал внешне.
Новый AMG G63 стоит от 12 миллионов до 18 миллионов рублей. Каждая из модификаций оснащена 5,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 571 лошадиная сила.
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Футбол , Павел Мамаев , Алана Мамаева , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , ФСИН
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