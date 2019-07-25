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Капитан «Порту» поссорился с тренером 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Европы 2016 года, полузащитник сборной Португалии и футбольного клуба "Порту" Данилу Перейра поссорился с наставником команды Сержиу Консейсау, передает портал A Bola.
По информации издания, рулевой "драконов" поставил под сомнение тот факт, что футболист достоин чести носить повязку капитана команды. Перепалка произошла в холле отеля, перед лицами сотрудников "Порту" и одноклубников Перейры. По окончании перепалки 27-летний игрок покинул расположение клуба.
"Порту" стал соперником российского "Краснодара" на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Фабиу Коэнтрау, известный своими выступлениями за мадридский "Реал" и сборную Португалии, не перейдет в футбольный клуб "Порту" из-за болельщиков.
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