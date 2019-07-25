Капитан «Порту» поссорился с тренером

Чемпион Европы 2016 года, полузащитник сборной Португалии и футбольного клуба "Порту" Данилу Перейра поссорился с наставником команды Сержиу Консейсау, передает портал A Bola.

По информации издания, рулевой "драконов" поставил под сомнение тот факт, что футболист достоин чести носить повязку капитана команды. Перепалка произошла в холле отеля, перед лицами сотрудников "Порту" и одноклубников Перейры. По окончании перепалки 27-летний игрок покинул расположение клуба.

"Порту" стал соперником российского "Краснодара" на стадии третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.