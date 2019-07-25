Клопп исключил возвращение Коутиньо в «Ливерпуль»

Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп высказал мнение о возможном возвращении в команду полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

«В целом он помог бы любой команде в мире — это 100%. Но дело не в этом. Мне нравится Фил, и я думаю, что он фантастический футболист и всё такое, но его трансфер был бы очень, очень, очень, очень дорогим. Этот год — не наше время для таких трат. Это просто невозможно», — приводит слова Клоппа ESPN.

Специалист также выразил надежду, что 27-летнему Коутиньо ещё удастся проявить себя в «Барселоне».

«Мы с ним общаемся, но не особо тесно. Остальное — слухи в прессе», — добавил Клопп.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 11 голевыми передачами. В составе мерсисайдцев он провёл пять лет и записал в свой актив 54 гола и 45 голевых передач в 201 матче.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила ПСЖ обменять Коутиньо на Неймара.