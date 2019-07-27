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Президент «Урала» похвалил команду за проигранный матч 

Газета.Ru + ещё 27 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поделился мнением об игре команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. Однако Иванов отметил хорошую игру "Урала" во втором тайме.
"Конечно, обидно, что мы не смогли сегодня добиться положительного результата, но отрицательный опыт — тоже опыт. Я думаю, наш тренерский штаб сейчас разберется, почему у нас не получилась игра с самого начала. Это удивительно, что во втором тайме мы стали играть в свой футбол, играли неплохо, только не получилось забить", — заявил президент клуба.
Ранее защитник московского "Динамо" Константин Рауш поделился эмоциями после победы в матче с "Уралом".
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Футбол , РПЛ , Константин Рауш , Григорий Иванов , ФК "Урал" , Динамо , ИТАР-ТАСС
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