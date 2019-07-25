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Футболист «Барселоны» обиделся на клуб 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images
Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья рассказал, что клуб без предупреждения передал его номер новичку Френки Де Йонгу. Слова спортсмена передает Goal.com.
Аленья выступал под 21-м номером, который по решению руководства перешел голландцу.
«Я бы хотел, чтобы перед этим клуб связался со мной, ведь он пообещал Де Йонгу номер без моего ведома», — рассказал испанец.
Он отметил, что от поступка руководства у него осталось «дурное послевкусие». Также Аленья напомнил, что в отношениях с клубом всегда вел себя хорошо.
Де Йонг дебютировал в составе «Барселоны» 23 июля в товарищеском матче против «Челси» (1:2). Игрок вышел на поле под 21-м номером. Он отметился 100-процентной точностью передач. О его трансфере из «Аякса» «Барселона» договорилась еще зимой 2019-го, голландцы получили за 75 миллионов евро.
Аленья — воспитанник «Барселоны». За основную команду он дебютировал в апреле 2017-го.
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