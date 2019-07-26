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Комличенко забил в Лиге Европы 

Football Media + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский форвард Николай Комличенко забил за «Младу-Болеслав» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Ордабасы» (1:1).
Комличенко забил в компенсированное к первому тайму время.
Россиянин провёл на поле весь матч.
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