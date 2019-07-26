Комличенко забил в Лиге Европы

Российский форвард Николай Комличенко забил за «Младу-Болеслав» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Ордабасы» (1:1).

Комличенко забил в компенсированное к первому тайму время.

Россиянин провёл на поле весь матч.