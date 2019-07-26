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Комличенко забил в Лиге Европы
Football Media
+
ещё 14
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Российский форвард Николай Комличенко забил за «Младу-Болеслав» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Ордабасы» (1:1).
Комличенко забил в компенсированное к первому тайму время.
Россиянин провёл на поле весь матч.
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