Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.

По информации издания, хавбек вместе с одноклубником Зеадом Колашинацем проезжали на иномарке, когда на них напали вооруженные ножами люди на скутерах. Озил выскочил из транспортного средства и побежал за помощью в находящийся рядом ресторан, а босниец в это время вступил в потасовку со злоумышленниками.

Прибывшие на помощь сотрудники заведения помогли футболистам отбиться от нападавших. Отмечается, что игроки не пострадали.

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