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Фанаты «Спартака» призывают Кононова покинуть тренерский пост 

ТК «Звезда» + ещё 18 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
27 июля «красно-белые» проиграли «Тамбову» со счетом 0:2.
Во время матча между «Спартаком» и «Тамбовом» болельщики «красно-белых» скандировали кричалки с призывом уйти с занимаемой должности главного тренера Олега Кононова.
Такая реакция фанатов была вызвана неудовлетворительной игрой команды — в этой встрече «Спартак» уступил дебютанту Премьер-лиги «Тамбову» со счетом 0:2.
Кроме того, болельщики выкрикивали фразу на итальянском языке, означающую «Вместе, вперед, Массимо Каррера!», — пишет «СЭ».
Напомним, что Массимо Каррера покинул пост главного тренера команды в октябре 2018 года, место главного тренера занял Олег Кононов.
По итогам сезона 2018/2019 «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
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