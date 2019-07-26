Гилерме и Фернандес устроили баттл по скороговоркам

Футболисты московских клубов ЦСКА «Локомотив» утроили баттл по русским скороговоркам в преддверие матча третьего тура Российской Премьер-Лиги. Скороговорки зачитали Марио Фернандес и Маринато Гилерме.

Защитник «армейцев» Фернандес и вратарь «Локомотива» Гилерме родились и выросли в Бразилии. Сейчас они оба выступают за сборную России.

«Историческое видео — коллаборация двух клубов свела в баттле скороговорок Маринато Гилерме и Марио Фернандеса», — сообщили в официальном Twitter «железнодорожников».

Историческое видео — коллаборация двух клубов свела в баттле скороговорок Маринато Гилерме и Марио Фернандеса.



Кто лучше владеет русским языком — узнаем прямо сейчас.

Кто победит в дерби #ЦСКАЛоко — 28 июля на «ВЭБ Арене».



Билеты: https://t.co/HtrJBqrH47 pic.twitter.com/0T2GpQY4GP— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 26 июля 2019 г.

ЦСКА и «Локомотив» встретятся на поле 28 июля. Матч третьего тура чемпионата пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00.

На данный момент «Локомотив» вышел на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ с результатом в четыре очка. «Армейцы» занимают 11 место.

В минувшем сезоне состоялось три встречи ЦСКА с «Локомотивом». Дважды команды сыграли в Премьер-Лиги, а один матч состоялся в рамках Суперкубка.

Победу в игре за Суперкубок страны одержали «армейцы», они обыграли соперников со счетом 1:0. В РПЛ «Локомотив» записал в актив одну победу (1:0) и одну ничью (1:1).