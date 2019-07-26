Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гилерме и Фернандес устроили баттл по скороговоркам 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболисты московских клубов ЦСКА и «Локомотив» утроили баттл по русским скороговоркам в преддверие матча третьего тура Российской Премьер-Лиги. Скороговорки зачитали Марио Фернандес и Маринато Гилерме.
Защитник «армейцев» Фернандес и вратарь «Локомотива» Гилерме родились и выросли в Бразилии. Сейчас они оба выступают за сборную России.
«Историческое видео — коллаборация двух клубов свела в баттле скороговорок Маринато Гилерме и Марио Фернандеса», — сообщили в официальном Twitter «железнодорожников».
ЦСКА и «Локомотив» встретятся на поле 28 июля. Матч третьего тура чемпионата пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00.
На данный момент «Локомотив» вышел на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ с результатом в четыре очка. «Армейцы» занимают 11 место.
В минувшем сезоне состоялось три встречи ЦСКА с «Локомотивом». Дважды команды сыграли в Премьер-Лиги, а один матч состоялся в рамках Суперкубка.
Победу в игре за Суперкубок страны одержали «армейцы», они обыграли соперников со счетом 1:0. В РПЛ «Локомотив» записал в актив одну победу (1:0) и одну ничью (1:1).
360tv.ru: последние новости
Счета Дмитрия Тарасова арестовали из-за неуплаты алиментов Полузащитник «Порту» поссорился с главным тренером Кокорин и Мамаев переосмыслили в колонии свою жизнь
Комментарии
Футбол , Марио Фернандес , Локомотив , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шюрлле согласился на переход в «Спартак»
Гвардиола назвал самого талантливого игрока
Уайт рассказал о реванше Макгрегора с Нурмагомедовым
Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов
«Динамо» обыграл «Урал» в третьем туре РПЛ
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение