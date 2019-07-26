«Динамо» обыграл «Урал» в третьем туре РПЛ

Московский "Динамо" обыграл екатеринбургский "Урал" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бело-голубые обыграли гостей со счетом 2:0.

Первый мяч был забит на 16 минуте полузащитником москвичей Артуром Юсуповым . Автором второго и решающего гола стал Кирилл Панченко . Свой гол он оформил на 31 минуте игры.

Эта победа столичной команды в чемпионате России стала первой за сезон-2019/20.

Ранее сообщалось, что фанаты "Динамо" извинились перед командой.