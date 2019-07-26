«Динамо» обыграл «Урал» в третьем туре РПЛ 

Московский "Динамо" обыграл екатеринбургский "Урал" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бело-голубые обыграли гостей со счетом 2:0.
Первый мяч был забит на 16 минуте полузащитником москвичей Артуром Юсуповым. Автором второго и решающего гола стал Кирилл Панченко. Свой гол он оформил на 31 минуте игры.
Эта победа столичной команды в чемпионате России стала первой за сезон-2019/20.
Ранее сообщалось, что фанаты "Динамо" извинились перед командой.
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
"Динамо" (Москва) — "Урал" (Екатеринбург) — 2:0 Голы: 1:0 — Юсупов, 16; 2:0 — Панченко, 31