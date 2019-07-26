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«Динамо» обыграл «Урал» в третьем туре РПЛ 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский "Динамо" обыграл екатеринбургский "Урал" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бело-голубые обыграли гостей со счетом 2:0.
Первый мяч был забит на 16 минуте полузащитником москвичей Артуром Юсуповым. Автором второго и решающего гола стал Кирилл Панченко. Свой гол он оформил на 31 минуте игры.
Эта победа столичной команды в чемпионате России стала первой за сезон-2019/20.
Ранее сообщалось, что фанаты "Динамо" извинились перед командой.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур

"Динамо" (Москва) — "Урал" (Екатеринбург)  — 2:0 Голы: 1:0 — Юсупов, 16; 2:0 — Панченко, 31
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