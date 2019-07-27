Защитник «Динамо» Рауш: надеюсь, не забыли меня

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Рауш пропустил большое количество времени из-за череды травм.

"Надеюсь, не забыли меня. В последнее время не так уж и легко было, были травмы, зимой пропустил сборы. Я очень рад за всех болельщиков, за клуб, всех поздравляю с победой. Каждая игра тяжелая, в первом тайме мы играли хорошо, быстро играли в атаку. Второй тайм мне понравился не очень, сели, не было много опасных моментов.

Все зависит от нас, если бы играли как до перерыва, все было бы хорошо, а так, 2:0 — опасный счет, здорово, что в обороне сыграли хорошо", — сказал Рауш.

Ранее голкипер "Динамо" поблагодарил болельщиков за поддержку.