Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов 

Суд постановил взыскать с футболиста 7,5 млн рублей. По словам адвоката экс-жены Тарасова Сергея Жорина, бывший "железнодорожник" не смог погасить долг вовремя, из-за чего ему запретили выезжать за пределы РФ, а также наложили арест на счета и автомобиль.