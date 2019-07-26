Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался по поводу задолженности по выплатам алиментов бывшей супруге Оксане, передает "Чемпионат.com".
Суд постановил взыскать с футболиста 7,5 млн рублей. По словам адвоката экс-жены Тарасова Сергея Жорина, бывший "железнодорожник" не смог погасить долг вовремя, из-за чего ему запретили выезжать за пределы РФ, а также наложили арест на счета и автомобиль.
"Мне не хотелось давать комментарии, но надоели все эти заказные и ложные статейки", — подписал видеообращение в инстаграме футболист.
Видео снято в аэропорту, куда недавно прилетел из совместного отдыха с нынешней женой Анастасией Костенко и дочкой.
"Мы только прилетели из Рима. Немного в шоке от новостей, которые ждали меня по прилету. Что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Все это полнейшая чушь. Я был на реабилитации, так что чисто физически не смог совершить перевод. В ближайшее время я обязательно все выплачу. А то, что пишут в заказных статейках, не верьте — какое вранье, смешно просто. А с адвокатом Жориным мы еще поговорим", — сказал Тарасов.
Ранее сообщалось, что Тарасову ограничат право вождения в случае невыплаты алиментов.
Газета.Ru: последние новости
Гвардиола не хочет ухода Зане из "Манчестер Сити" Губерниев рассказал о корпоративе Мамаева и Кокорина в Монте-Карло Наставник "Урала" пожаловался на отсутствие страсти в матче с "Динамо"
Комментарии
Футбол , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Локомотив , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шюрлле согласился на переход в «Спартак»
Гилерме и Фернандес устроили баттл по скороговоркам
Гвардиола назвал самого талантливого игрока
Уайт рассказал о реванше Макгрегора с Нурмагомедовым
«Динамо» обыграл «Урал» в третьем туре РПЛ
Видео
00:41
Карьера на кону: почему Хабиб боится Порье
MMA Статьи
01:43
«Я и Ханю?» Загитова и Медведева об отношениях
Фигурное катание Статьи
05:42
Россиянку признали лучшей в мире среди легкоатлетов
Легкая атлетика
01:02
Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes
MMA
03:44
Костя Цзю назвал виновного в смерти Дадашева
Бокс
02:04
Российский боксёр умер на 37-м году жизни
Бокс
00:37
Роналду «набросился» на полицейского
Футбол
00:57
Появилось видео последнего боя погибшего Дадашева
Бокс
00:37
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку
Летние виды спорта
05:21
Россиянка устроила победный забег с одеялом вместо флага
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение