СМИ: Шюрлле согласился на переход в «Спартак»

Немецкий футболист дортмудской «Боруссии» Андре Шюрлле согласился на переход в московский «Спартак»

Как сообщает Sport24, немецкий вингер дортмундской «Боруссии» Андре Шюрлле согласился перейти в московский «Спартак». По информации источника, о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Шюррле выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «Фулхэм». За лондонский клуб немец отыграл 25 матчей, забив шесть голов.

Ранее Боккетти назвал лучших тренеров, под руководством которых работал в «Спартаке».