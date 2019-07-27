Зидан пообещал, что «Реал» будет в форме к новому сезону, несмотря на разгром от «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал крупное поражение своей команды на Международном кубке чемпионов. «Они забили нам 7 голов, подобного не должно быть. Наши футболисты это понимают, сейчас они расстроены. Но это предсезонная игра, «Атлетико» был лучше, на этом всё. Мы готовимся к сезону и обязаны быть в форме к 17 августа. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, я не сомневаюсь в этом. Мы проведём хороший сезон», — приводит слова Зидана Goal. «Реал» проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 3:7. Первый матч в новом сезоне Примеры «королевский клуб» проведёт 17 августа. На выезде команда Зинедина Зидана сыграет с «Сельтой». Ранее сообщалось, что «Реал» разгромно проиграл «Атлетико» на Международном кубке чемпионов.