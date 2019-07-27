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Зидан пообещал, что «Реал» будет в форме к новому сезону, несмотря на разгром от «Атлетико» 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал крупное поражение своей команды на Международном кубке чемпионов.
«Они забили нам 7 голов, подобного не должно быть. Наши футболисты это понимают, сейчас они расстроены. Но это предсезонная игра, «Атлетико» был лучше, на этом всё. Мы готовимся к сезону и обязаны быть в форме к 17 августа. У нас будет достаточно мотивации в новом сезоне, я не сомневаюсь в этом. Мы проведём хороший сезон», — приводит слова Зидана Goal.
«Реал» проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 3:7. Первый матч в новом сезоне Примеры «королевский клуб» проведёт 17 августа. На выезде команда Зинедина Зидана сыграет с «Сельтой».
Ранее сообщалось, что «Реал» разгромно проиграл «Атлетико» на Международном кубке чемпионов.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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