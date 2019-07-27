Без счетов и заграницы: Тарасов пострадал из-за алиментов

Суд запретил бывшему футболисту сборной России и московского «Локомотива» Дмитрию Тарасову выезд за границу. Также игрок больше не может пользоваться своими счетами. По словам адвоката экс-супруги атлета Оксаны, задолженность футболиста по алиментам перед бывшей женой и 10-летней дочерью составляет более 8 млн руб. Сам Тарасов заявил, что не смог сделать перевод вовремя из-за восстановления после операции.

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отныне не имеет права пользоваться своими счетами и покидать пределы России.

Как сообщает «СтарХит», спортсмен уже долгое время не может погасить задолженность по алиментам перед своей бывшей женой Оксаной Пономаренко и 10-летней дочкой. На данный момент долг футболиста перед экс-супругой составляет более 8 млн руб. Незадолго до этого решения был наложен арест и на новую машину футболиста, стоимость которой превышает 10 млн руб.

Как заявил адвокат Оксаны Сергей Жорин , столь крупная сумма накопилась за то время, пока игрок подавал апелляции на предыдущие решения суда.

«Дмитрий несколько раз обжаловал вердикт суда, который обязал его перечислить 7 млн рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери. За это время долги только копились: сумма неуклонно растет и составляет уже больше 8 млн», — отметил адвокат.

Представитель бывшей жены Тарасова также рассказал о том, что заставило судебных приставов пойти в отношении Дмитрия на крайние меры.

«В прошлый понедельник Тарасов проиграл в очередной раз и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал. Судя по всему, этот факт и вынудил судебных приставов пойти на крайние меры», — подытожил Жорин.

Сам футболист уже выложил в своем инстаграме видеообращение, в котором назвал эту информацию «враньем от и до».

«Мы только что прилетели из Рима (там игрок проходил восстановление после операции на колене. — «Газета.Ru»). Был шокирован новостями о том, что якобы скрываюсь от долга, назначенного мне судом. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и чисто физически не мог сделать перевод. В ближайшее время, после выходных, я обязательно отдам свой долг», — заверил Тарасов, также пообещав обязательно встретиться с Жориным и переговорить с ним.

Стоит отметить, что судебные разбирательства по вопросу алиментов длятся у Тарасова больше года. Еще в начале марта бывшая жена экс-хавбека «Локомотива» Оксана раскрывала новые подробности своих непростых отношений с футболистом.

В частности, бывшая супруга футболиста красно-зеленых заявила, что тот отказался не только от выплат алиментов на содержание их общего ребенка, но и от общения со своей дочерью.

Напомним, что брак Тарасова и Пономаренко был скоротечным. В 2009 году у супругов родилась дочь, а уже в 2011-м пара распалась. С тех пор полузащитник ежемесячно выплачивал алименты, однако переводил одну и ту же фиксированную сумму — без учета индексации, вследствие чего у него накопился внушительный долг. Спустя какое-то время Оксана это заметила и через адвокатов потребовала возместить ущерб.

Суд по данному делу встал на сторону экс-возлюбленной спортсмена, обязав спортсмена ежемесячно перечислять на воспитание их дочери 480 тысяч рублей. Тарасов с данным вердиктом остался не согласен, в связи с чем решил обжаловать решение суда, и разбирательства продолжились.

О своей старшей дочери Дмитрий говорит с теплотой, опровергая слова экс-супруги о своем неучастии в воспитании девочки. Спортсмен уверяет, что именно бывшая жена препятствует их общению с ребенком.

«Не видеться с дочерью моя инициатива? Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это же ее выбор.

Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта», — уверяет Тарасов.

Стоит отметить, что совсем недавно у бывшего игрока красно-зеленых возникли и другие финансовые неприятности.

Зимой футболиста задержали в аэропорту Шереметьево в связи с административным правонарушением. Как объяснили сотрудники воздушной гавани, имело место недостоверное декларирование средств. Возвращаясь с отдыха из испанской Малаги, полузащитник прошел по зеленому коридору, что по закону приравнивается к устному заявлению об отсутствии подлежащих декларированию товаров. Однако такие вещи все-таки при футболисте были.

Как итог, чемпиона России и двукратного обладателя национального Кубка оштрафовали на 100 тыс. рублей. Также у игрока начались неурядицы в спортивной карьере.

В конце июня «Локомотив» не стал продлевать контракт с полузащитником, а новую команду Тарасов, только-только перенесший операцию из-за тяжелой травмы, пока не нашел. И расставание с «железнодорожниками» получилось далеко не самым мирным.

«Встретился с президентом, мы так договаривались. Я не ожидал, что так все пройдет. Мы часа полтора-два разговаривали обо всем. Очень добрая, душевная встреча была. Но на ней мне дали понять, что контракт продлевать не будут», — цитировал Тарасова канал T-Killah в YouTube.

Затем, по словам футболиста, клуб пытался заставить его самостоятельно оплатить последнюю операцию, поскольку изначально игроку было дано разрешение только на реабилитацию за счет команды, но не на хирургическое вмешательство. Однако в клинике Тарасова убедили, что ему требуется операция, и после получения сообщения от клубного врача со словом «Хорошо», он решил, что это одобрение от всего руководства.

Вот так на фоне трудностей в личной жизни на Дмитрия навалились еще и карьерные проблемы.